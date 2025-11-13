RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Нефть РФ застряла в океане: Bloomberg подсчитал, сколько сырья дрейфует на танкерах

Иллюстративное фото: Bloomberg подсчитал, сколько нефти дрейфует на танкерах (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В танкерах по всему миру накопился рекордный объем нефти - почти 1 миллиард баррелей. Значительная часть которой происходит из подсанкционных государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

С конца августа запасы "плавающей" нефти выросли примерно на 40%, и почти все увеличение приходится на сырье из России, Ирана, Венесуэлы или из стран с неопределенным происхождением.

По оценкам аналитиков, именно российская нефть стала главным фактором этого роста. Трейдеры считают, что ее дальнейшая судьба определит динамику цен на нефть в ближайшие месяцы.

Bloomberg отмечает, что избыток сырья в танкерах может ударить по доходам подсанкционных стран и повлиять на глобальный рынок, который направляется к избытку предложения. Между тем перегруженный танкерный флот фиксирует рекордные расходы - более 100 тысяч долларов в сутки за одно судно.

Согласно расчетам агентства, в октябре налоговые поступления от нефти в России упали более чем на 24% в годовом измерении. Несмотря на это, Кремль в своем бюджете на 2025 год прогнозирует рост доходов от экспорта энергоресурсов в следующие три года, надеясь на восстановление цен на нефть Urals.

В то же время к увеличению объемов нефти в море также присоединились Саудовская Аравия и США, а недавно стало известно, что Индия и Китай начали сокращать закупки российского топлива, исключив его из тендеров с декабря.

 

Что предшествовало

Стоит напомнить, что против российской нефтяной отрасли были введены американские санкции. Эти санкции направлены против "Лукойла" и "Роснефти". Их введение привело к тому, что большинство индийских нефтеперерабатывающих заводов отказались от российской нефти.

Более того, президент США Дональд Трамп подтверждал, что Индия в основном прекратила покупать нефть у России.

Также американский лидер на этом фоне пообещал снизить высокие тарифы для Индии, которые были введены из-за покупки российской нефти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНАФТА