Нефть РФ застряла в океане: Bloomberg подсчитал, сколько сырья дрейфует на танкерах

С конца августа запасы "плавающей" нефти выросли примерно на 40%, и почти все увеличение приходится на сырье из России, Ирана, Венесуэлы или из стран с неопределенным происхождением.

По оценкам аналитиков, именно российская нефть стала главным фактором этого роста. Трейдеры считают, что ее дальнейшая судьба определит динамику цен на нефть в ближайшие месяцы.

Bloomberg отмечает, что избыток сырья в танкерах может ударить по доходам подсанкционных стран и повлиять на глобальный рынок, который направляется к избытку предложения. Между тем перегруженный танкерный флот фиксирует рекордные расходы - более 100 тысяч долларов в сутки за одно судно.

Согласно расчетам агентства, в октябре налоговые поступления от нефти в России упали более чем на 24% в годовом измерении. Несмотря на это, Кремль в своем бюджете на 2025 год прогнозирует рост доходов от экспорта энергоресурсов в следующие три года, надеясь на восстановление цен на нефть Urals.

В то же время к увеличению объемов нефти в море также присоединились Саудовская Аравия и США, а недавно стало известно, что Индия и Китай начали сокращать закупки российского топлива, исключив его из тендеров с декабря.