Нафта продовжує зростати на світовому ринку: в Bloomberg назвали причини

Станом на ранок 4 грудня нафта марки Brent торгувалася за ціною близько 63 доларів за барель після того, як впродовж 3 грудня зросла на 0,4%. Ціна на West Texas Intermediate перевищила 59 доларів після заяв президента США Дональда Трампа про невизначеність щодо мирної угоди в Україні.

"Переговори на високому рівні між американськими та російськими посадовцями не призвели до дипломатичного прориву в припиненні майже чотирирічної війни в Україні, що залишає перспективи найближчого завершення конфлікту віддаленими", - зазначається у прогнозі RBC Capital Markets.

Окрему роль у зростанні відіграє напруженість навколо Венесуели. Війська США зосереджуються в регіоні, що додає премію за ризик до цін на нафту з цього регіону. Також існують побоювання щодо дефіциту - очікується, що наступного року він зросте до рекордних рівнів.

При цьому є ризик низького попиту та шанси на те, що нафта почне втрачати у ціні. Картель ОПЕК+ почав відновлення заморожених потужностей з видобутку, а китайські нафтові закупівлі допомогли підтримати ринки на плаву, проте до середини 2026 року вони будуть на низькому рівні.