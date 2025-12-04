Нефть продолжает расти на мировом рынке: в Bloomberg назвали причины

По состоянию на утро 4 декабря нефть марки Brent торговалась по цене около 63 долларов за баррель после того, как в течение 3 декабря выросла на 0,4%. Цена на West Texas Intermediate превысила 59 долларов после заявлений президента США Дональда Трампа о неопределенности относительно мирного соглашения в Украине.

"Переговоры на высоком уровне между американскими и российскими чиновниками не привели к дипломатическому прорыву в прекращении почти четырехлетней войны в Украине, что оставляет перспективы ближайшего завершения конфликта отдаленными", - отмечается в прогнозе RBC Capital Markets.

Отдельную роль в росте играет напряженность вокруг Венесуэлы. Войска США сосредотачиваются в регионе, что добавляет премию за риск к ценам на нефть из этого региона. Также существуют опасения относительно дефицита - ожидается, что в следующем году он вырастет до рекордных уровней.

При этом есть риск низкого спроса и шансы на то, что нефть начнет терять в цене. Картель ОПЕК+ начал восстановление замороженных мощностей по добыче, а китайские нефтяные закупки помогли поддержать рынки на плаву, однако к середине 2026 года они будут на низком уровне.