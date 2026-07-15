Нафта продовжує дорожчати на тлі загострення на Близькому Сході

Як повідомляється, ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 99 центів, або 1,2 %, до 85,72 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 64 центи, або 0,8%, до 79,98 долара за барель.

Напередодні, 14 липня, ціни на нафту закрилися зі зростанням на 2%, досягнувши найвищого рівня за місяць.

Причиною стали атаки, які посилили перебої з постачанням через Ормузьку протоку, через яку до початку американо-ізраїльської війни проти Ірану транспортувалася приблизно п'ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

"Хоча фізичний ринок нафти залишається достатньо забезпеченим, будь-яка подальша ескалація ситуації в Ормузькій протоці або додаткові санкції щодо іранського експорту можуть швидко погіршити настрої на ринку та призвести до зростання премій за ризик", - зазначила старший аналітик ринку компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Аналітики припускають, що ймовірність того, що ціна на нафту найближчим часом знову досягне 100 доларів за барель, залишається високою, якщо бойові дії на Близькому Сході посиляться й завдадуть шкоди енергетичній інфраструктурі регіону Перської затоки.

Водночас у разі успіху дипломатичних зусиль і відновлення судноплавства через Ормузьку протоку ціна на нафту Brent може повернутися до діапазону 75-80 доларів за барель.