Нефть продолжает дорожать на фоне обострения на Ближнем Востоке

Как сообщается, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 99 центов, или 1,2%, до 85,72 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 64 цента, или 0,8%, до 79,98 доллара за баррель.

Накануне, 14 июля, цены на нефть закрылись с ростом на 2%, достигнув самого высокого уровня за месяц.

Причиной стали атаки, усилившие перебои со снабжением через Ормузский пролив, по которому к началу американо-израильской войны против Ирана транспортировалась примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

"Хотя физический рынок нефти остается достаточно обеспеченным, любая дальнейшая эскалация ситуации в Ормузском проливе или дополнительные санкции в отношении иранского экспорта могут быстро ухудшить настроения на рынке и привести к росту премий за риск", - отметила старший аналитик рынка компании Phillip Nova Приянка Сачдева.

Аналитики предполагают, что вероятность того, что цена на нефть в ближайшее время снова достигнет 100 долларов за баррель, остается высокой, если боевые действия на Ближнем Востоке усилятся и нанесут ущерб энергетической инфраструктуре региона Персидского залива.

В то же время в случае успеха дипломатических усилий и возобновления судоходства через Ормузский пролив цена на нефть Brent может вернуться в диапазон 75-80 долларов за баррель.