Нафта фактично кипіла: Шмигаль розкрив стан "Дружби" після удари РФ

Після влучання російського дрона у нафтопровід "Дружба" велика частина внутрішнього обладнання була пошкоджена через горіння нафти.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр енергетики Денис Шмигаль заявив на брифінгу для журналістів після завершення засідання РНБО.
Читайте також: Кінець "Дружби": як США та ЄС готують фінальний удар по енергетичній імперії Орбана
Відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна щодо пошкоджень нафтопроводу, міністр розповів, що температурний режим пошкодив велику частину внутрішнього обладнання й датчиків.
"Цього не видно ззовні, але це великий обсяг роботи. Зараз "Нафтогаз" завершує дефектацію", - зазначив Шмигаль.
За його словами, після завершення дефектації буде підбито кошторис, який потрібен для ремонту, а також час та засоби для проведення ремонту і можливості "далі фізично управляти цим нафтопроводом".
Шмигаль заявив, що безпілотник окупантів влучив в один з найбільших резервуарів, в якому на той момент було 25 тисяч кубічних метрів нафти.
"Частину цієї нафти вже в момент, коли вона горіла, качали в труби, аби уникнути великої техногенної та екологічної катастрофи. Нафта фактично була в киплячому стані", - розповів він.
Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга нещодавно заявив про те, що Росія вдарила по нафтопроводу "Дружба". Потім транзит нафти до Словаччини та Угорщини припинився.
Після цього, 27 лютого, прем'єр Угорщини Віктор Орбан поговорив зі словацьким колегою Робертом Фіцо. За його словами, обидва прем'єри не згодні з тим, що відновити роботу нафтопроводу "Дружба" неможливо через технічні проблеми.
За словами Орбана, технічних перешкод нібито немає, а трубопровід закрили "виключно з політичних міркувань".
Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна нібито вимагає грошей і постачання зброї в обмін на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".