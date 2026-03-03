Нефть фактически кипела: Шмыгаль раскрыл состояние "Дружбы" после удара РФ

После попадания российского дрона в нефтепровод "Дружба" большая часть внутреннего оборудования была повреждена из-за горения нефти.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр энергетики Денис Шмыгаль заявил на брифинге для журналистов после завершения заседания СНБО.
Читайте также: Конец "Дружбы": как США и ЕС готовят финальный удар по энергетической империи Орбана
Отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина относительно повреждений нефтепровода, министр рассказал, что температурный режим повредил большую часть внутреннего оборудования и датчиков.
"Этого не видно снаружи, но это большой объем работы. Сейчас "Нафтогаз" завершает дефектацию", - отметил Шмыгаль.
По его словам, после завершения дефектации будет подбита смета, которая нужна для ремонта, а также время и средства для проведения ремонта и возможности "дальше физически управлять этим нефтепроводом".
Шмыгаль заявил, что беспилотник оккупантов попал в один из крупнейших резервуаров, в котором на тот момент было 25 тысяч кубических метров нефти.
"Часть этой нефти уже в момент, когда она горела, качали в трубы, чтобы избежать большой техногенной и экологической катастрофы. Нефть фактически была в кипящем состоянии", - рассказал он.
Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига недавно заявил о том, что Россия ударила по нефтепроводу "Дружба". Затем транзит нефти в Словакию и Венгрию прекратился.
После этого, 27 февраля, премьер Венгрии Виктор Орбан поговорил со словацким коллегой Робертом Фицо. По его словам, оба премьера не согласны с тем, что возобновить работу нефтепровода "Дружба" невозможно из-за технических проблем.
По словам Орбана, технических препятствий якобы нет, а трубопровод закрыли "исключительно по политическим соображениям".
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы требует денег и поставки оружия в обмен на возобновление работы нефтепровода "Дружба".