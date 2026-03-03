Нефть фактически кипела: Шмыгаль раскрыл состояние "Дружбы" после удара РФ

Отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина относительно повреждений нефтепровода, министр рассказал, что температурный режим повредил большую часть внутреннего оборудования и датчиков.

"Этого не видно снаружи, но это большой объем работы. Сейчас "Нафтогаз" завершает дефектацию", - отметил Шмыгаль.

По его словам, после завершения дефектации будет подбита смета, которая нужна для ремонта, а также время и средства для проведения ремонта и возможности "дальше физически управлять этим нефтепроводом".

В трубы качали горящую нефть

Шмыгаль заявил, что беспилотник оккупантов попал в один из крупнейших резервуаров, в котором на тот момент было 25 тысяч кубических метров нефти.

"Часть этой нефти уже в момент, когда она горела, качали в трубы, чтобы избежать большой техногенной и экологической катастрофы. Нефть фактически была в кипящем состоянии", - рассказал он.

Проблемы с "Дружбой"

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига недавно заявил о том, что Россия ударила по нефтепроводу "Дружба". Затем транзит нефти в Словакию и Венгрию прекратился.