Нафта в обмін на зброю. У Орбана зробили вкид про "український шантаж"

Угорщина поскаржилася, що Україна нібито вимагає грошей і постачання зброї в обмін на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у Facebook .

За словами міністра, тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні викликали в МЗС.

"(Українці - ред.) визнали, що трубопроводи закриті з політичних причин... Вони визнали, що немає жодних фізичних або технічних причин для того, щоб не відновлювати постачання, що це виключно політичні причини. Вони також ясно дали зрозуміти, що в обмін на відновлення поставок нафти в Угорщину вони хочуть зброю і гроші", - запевнив Сіярто.

Він додав, що Угорщина відмовляється "посилати гроші свого народу і зброю" Україні. Міністр вимагає, щоб Україна відновила постачання російської нафти по "Дружбі".

Також, у своїй звичайній манері, Сійярто закликав Україну "припинити "втручання у виборчий процес" в Угорщині і не створювати загрозу енергопостачанню Угорщини".

"Вони не можуть погрожувати нам, вони не можуть грати з нами, вони не можуть створювати надзвичайну ситуацію з енергопостачанням тут, в Угорщині", - додав він.