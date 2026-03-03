ua en ru
Вт, 03 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Нефть фактически кипела: Шмыгаль раскрыл состояние "Дружбы" после удара РФ

Украина, Вторник 03 марта 2026 17:36
UA EN RU
Нефть фактически кипела: Шмыгаль раскрыл состояние "Дружбы" после удара РФ Фото: Денис Шмыгаль, министр энергетики Украины (facebook.com/KabminUA)
Автор: Валерий Ульяненко, Юрий Дощатов

После попадания российского дрона в нефтепровод "Дружба" большая часть внутреннего оборудования была повреждена из-за горения нефти.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр энергетики Денис Шмыгаль заявил на брифинге для журналистов после завершения заседания СНБО.

Читайте также: Конец "Дружбы": как США и ЕС готовят финальный удар по энергетической империи Орбана

Отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина относительно повреждений нефтепровода, министр рассказал, что температурный режим повредил большую часть внутреннего оборудования и датчиков.

"Этого не видно снаружи, но это большой объем работы. Сейчас "Нафтогаз" завершает дефектацию", - отметил Шмыгаль.

По его словам, после завершения дефектации будет подбита смета, которая нужна для ремонта, а также время и средства для проведения ремонта и возможности "дальше физически управлять этим нефтепроводом".

В трубы качали горящую нефть

Шмыгаль заявил, что беспилотник оккупантов попал в один из крупнейших резервуаров, в котором на тот момент было 25 тысяч кубических метров нефти.

"Часть этой нефти уже в момент, когда она горела, качали в трубы, чтобы избежать большой техногенной и экологической катастрофы. Нефть фактически была в кипящем состоянии", - рассказал он.

Проблемы с "Дружбой"

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига недавно заявил о том, что Россия ударила по нефтепроводу "Дружба". Затем транзит нефти в Словакию и Венгрию прекратился.

После этого, 27 февраля, премьер Венгрии Виктор Орбан поговорил со словацким коллегой Робертом Фицо. По его словам, оба премьера не согласны с тем, что возобновить работу нефтепровода "Дружба" невозможно из-за технических проблем.

По словам Орбана, технических препятствий якобы нет, а трубопровод закрыли "исключительно по политическим соображениям".

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы требует денег и поставки оружия в обмен на возобновление работы нефтепровода "Дружба".

Читайте РБК-Украина в Google News
Дружба Денис Шмыгаль Война в Украине
Новости
"Киев не готов": СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме столицы
"Киев не готов": СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме столицы
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой