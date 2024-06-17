"Надзвичайно тривожне" розгортання ядерної зброї набере обертів у наступні роки, - експерти

"Надзвичайно тривожне" збільшення кількості ядерних боєголовок, розгорнутих разом із ракетами та літаками, ймовірно, набере обертів у наступні роки, кажуть у Стокгольмському міжнародному інституті дослідження проблем миру (SIPRI).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Кількість таких боєголовок зросла до 3904, оскільки Росія продовжує погрожувати своїм супротивникам, а Китай, можливо, вперше перевів зброю масового знищення в стан високої бойової готовності, йдеться у заяві інституту із посиланням на дані за січень.

"Хоча загальна кількість ядерних боєголовок у світі продовжує падати, оскільки зброя часів холодної війни поступово демонтується, на жаль, ми продовжуємо спостерігати щорічне збільшення кількості діючих ядерних боєголовок. Схоже, що ця тенденція продовжуватиметься і, ймовірно, прискориться в найближчі роки, і це викликає занепокоєння", — сказав у заяві директор SIPRI Ден Сміт.

За його словами, зараз світ перебуває в "одному з найнебезпечніших періодів в історії людства". Зараз, коли російський диктатор Володимир Путін регулярно використовує можливості своєї армії у масовому знищенні, ядерна зброя відіграє більш помітну роль, ніж у роки після холодної війни.

За даними інституту, Китай розширює свій ядерний арсенал швидше, ніж будь-яка інша країна, проте майже в усіх державах, що мають ядерну зброю, є або плани, або значний поштовх щодо збільшення ядерних сил.

Ядерні погрози Росії