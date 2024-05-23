Яка кількість ядерної зброї є в арсеналі Росії: дані дослідників
Росія часто погрожує застосуванням ядерної зброї у війні проти України й навіть почала відповідні навчання. Дослідники дізналися, яка насправді кількість ядерної зброї в арсеналі країни-агресора.
Про це пишуть довідники Bulletin of the Atomic Scientists, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Росія наразі має лише 75 ядерних боєзарядів під балістичні ракети 9М723 та 20 боєголовок до крилатих ракет 9М728/729 до комплексу "Іскандер".
За даним дослідників, загалом Військово-космічні сили Росії сумарно під літаки типів Ту-22М3 і МиГ-31К, Су-24М та Су-34 мають 334 ядерні боєзаряди. В це число входять і вільнопадаючі атомні бомби, та "спецБЧ" під різні типи ракет.
Також під свої 52 Ту-95МС росіяни мають загалом 430 ядерних боєзарядів, а під 15 Ту-160 - 156 боєголовок, в обох випадках йдеться про "спецБЧ" під крилаті ракети типів Х-55 та Х-102 (ядерний варіант тої ж Х-101).
Цікаво, що заявлений показник арсеналу нестратегічного ядерного озброєння в розпорядженні ВМФ Росії виглядає значно більшим, аніж навіть для стратегічної авіації - загалом 784 ядерні боєзаряди.
Але в цей показник сумарно включені "спецБЧ" під різні типи торпед, протикорабельних ракет та навіть глибинних бомб. Крилаті ракети "Калібр" в цей перелік не входять, оскільки навіть російські пропагандисти не заявляли про можливу адаптацію цих КРМБ під ядерні боєголовки.
Окрім того, автори Bulletin of the Atomic Scientists в окремі рядки вивели показник в чотири ядерні боєголовки під береговий комплекс "Редут" та 23 боєголовки під ракети П-800 "Онікс".
Використання ядерних боєзарядів в засобах ППО може виглядати вкрай специфічним, однак наявність і таких "спецБЧ" у росіян заявляється також. Тут мова про 250 ядерних боєголовок під С-300/400 та 68 боєзарядів під протиракети 53Т6, котрі забезпечують протиповітряну й протиракетну оборону Москви.
При цьому зазначається, що списані, але водночас неутилізовані ядерні боєзаряди РФ обліковуються окремо, там заявлена цифра складає 1200 одиниць.
Ядерні погрози Росії
Нагадаємо, 21 травня Росія почала перший етап навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї. В їх рамках використовуються комплекси "Іскандер" і ракети "Кинджал".
При цьому представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що ядерний шантаж для РФ є регулярною практикою.
Водночас президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін не застосує ядерну зброю в Україні.
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