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G7 пригрозила Росії наслідками за застосування ядерної зброї

П'ятниця 14 червня 2024 22:24
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G7 пригрозила Росії наслідками за застосування ядерної зброї Ілюстративне фото: Росію попередили про наслідки, якщо вона застосує ядерну зброю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росії загрожують серйозні наслідки у разі, якщо вона наважиться застосувати ядерну чи хімічну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке за підсумками саміту "Великої сімки" (G7).

Лідери країн G7 висловили стурбованість через безвідповідальну ядерну риторику РФ та почастішання повідомлень про застосування окупантами хімічних речовин проти українських воїнів.

"Ми ще раз наголошуємо, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки", - зазначає "Велика сімка".

Також у G7 заявили про стурбованість через непрозоре та прискорене розширення ядерного арсеналу Китаю та розвиток ядерної програми Північної Кореї та Ірану.

Лідери підтримали Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

"Ми закликаємо Росію продовжувати дотримуватися мораторію на ядерні випробування та відновити ратифікацію Договору. Ми також закликаємо Північну Корею не проводити жодних подальших ядерних випробувань, а також підписати та ратифікувати Договір", - уточнюється в комюніке.

Ядерні погрози РФ

Варто зауважити, що російські офіційні особи вже неодноразово погрожували застосувати ядерну зброю проти країн Заходу.

Зокрема, у лютому російський диктатор Володимир Путін заявляв, що його країна може "продемонструвати" міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат", яка здатна нести ядерний заряд.

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