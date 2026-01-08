У Дніпрі надзвичайна ситуація національного рівня після обстрілу, - мер

У Дніпрі після масованої атаки ворога спостерігається надзвичайна ситуація національного рівня. Місто працює над відновленням енергопостачання та запуском знеструмлених котелень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення міського голови Дніпра Бориса Філатова.
За словами мера Філатова, технічно Дніпро перебуває в одній із найскладніших ситуацій серед регіонів. З 7 на 8 січня міські служби працюють над відновленням за алгоритмами координації з ОВА та міністерствами.
Медицина: світло поступово повертається до лікарень. Наразі заклади працюють на альтернативних джерелах і мають необхідні запаси.
Водоканал: каналізація міста заживлена. На правому березі Дніпра ситуація з водою потроху стабілізується.
Лівий берег: енергозабезпечення підтримується альтернативними джерелами.
Найбільшим викликом залишається теплопостачання. Через учорашній блекаут усі котельні міста були повністю знеструмлені. Комунальники та енергетики відновлюють їхню роботу в максимально стислі терміни.
Інформацію про графіки роботи електротранспорту, дитсадків, шкіл та адреси "пунктів незламності" мер закликав дізнаватися з офіційних джерел.
Раніше ми повідомляли, що протягом 7 та 8 січня російські війська здійснили масовані атаки на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської та Запорізької областей.
Внаслідок обстрілів у обох регіонах фіксували масштабні знеструмлення. Через критичну ситуацію в містах почали розгортати "пункти незламності", а місцевих мешканців закликали сформувати запаси води.
У Дніпрі усі медичні заклади наразі забезпечуються електроенергією від генераторів. Крім того, через складну ситуацію в місті шкільні канікули вирішили продовжити ще на дві доби.
Також попри відновлення світла у Запоріжжі, в енергосистемі зберігається дефіцит. Разом з тим Кривий Ріг зазнав безпрецедентної за масштабами комбінованої атаки: російські війська завдали ударів одразу по кількох локаціях.