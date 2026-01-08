У Дніпрі надзвичайна ситуація національного рівня після обстрілу, - мер

Стан критичної інфраструктури

За словами мера Філатова, технічно Дніпро перебуває в одній із найскладніших ситуацій серед регіонів. З 7 на 8 січня міські служби працюють над відновленням за алгоритмами координації з ОВА та міністерствами.

Медицина: світло поступово повертається до лікарень. Наразі заклади працюють на альтернативних джерелах і мають необхідні запаси.

Водоканал: каналізація міста заживлена. На правому березі Дніпра ситуація з водою потроху стабілізується.

Лівий берег: енергозабезпечення підтримується альтернативними джерелами.

Проблеми з опаленням

Найбільшим викликом залишається теплопостачання. Через учорашній блекаут усі котельні міста були повністю знеструмлені. Комунальники та енергетики відновлюють їхню роботу в максимально стислі терміни.

Інформацію про графіки роботи електротранспорту, дитсадків, шкіл та адреси "пунктів незламності" мер закликав дізнаватися з офіційних джерел.