В Днепре чрезвычайная ситуация национального уровня после обстрела, - мэр

Состояние критической инфраструктуры

По словам мэра Филатова, технически Днепр находится в одной из самых сложных ситуаций среди регионов. С 7 на 8 января городские службы работают над восстановлением по алгоритмам координации с ОВА и министерствами.

Медицина: свет постепенно возвращается в больницы. Сейчас учреждения работают на альтернативных источниках и имеют необходимые запасы.

Водоканал: канализация города оживлена. На правом берегу Днепра ситуация с водой понемногу стабилизируется.

Левый берег: энергообеспечение поддерживается альтернативными источниками.

Проблемы с отоплением

Самым большим вызовом остается теплоснабжение. Из-за вчерашнего блэкаута все котельные города были полностью обесточены. Коммунальщики и энергетики восстанавливают их работу в максимально сжатые сроки.

Информацию о графиках работы электротранспорта, детсадов, школ и адреса "пунктов несокрушимости" мэр призвал узнавать из официальных источников.