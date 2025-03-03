Гроссі пояснив, чому МАГАТЕ провело ротацію на ЗАЕС через окуповані території
Ротація експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС через окуповані території України була вимушеним кроком для захисту працівників агентства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
"Те, що сталося зараз, є надзвичайною обставиною, яка була зумовлена неможливістю безпечно провести ротацію. Єдине, що привело нас до цієї надзвичайної ротації таким чином, полягає у тому, що я відповідаю за безпеку свого персоналу, за їхні життя, і я не можу втягнути їх у щось шкідливе", - пояснив Гроссі.
Він зазначив, що низка подій змусила його зробити висновок, що він не може ризикувати життям експертів.
"Будь-які інші політичні міркування, на мою думку, насправді недоречні. Я думаю, що це дійсно продиктовано необхідністю захистити життя тих, хто там працює", - наголосив гендиректор МАГАТЕ.
Водночас Гроссі додав, що обговорював питання ротації на ЗАЕС з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Саме тому, за його словами, МАГАТЕ не діяло в цьому питанні односторонньо.
Також генеральний директор МАГАТЕ зазначив, що маршрут ротації пролягав "виключно через російську територію".
Ротація МАГАТЕ на ЗАЕС
Нагадаємо, днями кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що МАГАТЕ могло вперше провести ротацію на ЗАЕС через окуповані території України. Ймовірно, це могло статися через територію РФ та окупований Крим.
У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту керівництву МАГАТЕ.
Міністр енергетики України Герман Галущенко надіслав до МАГАТЕ лист після того, як Агентство провело ротацію експертів на ЗАЕС через тимчасово окуповані території.
У листі підкреслюється, що така ротація порушує суверенітет і територіальну цілісність України, що суперечить міжнародному праву і законодавству України.
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