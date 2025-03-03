ua en ru
Пн, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Гроссі пояснив, чому МАГАТЕ провело ротацію на ЗАЕС через окуповані території

Понеділок 03 березня 2025 18:29
UA EN RU
Гроссі пояснив, чому МАГАТЕ провело ротацію на ЗАЕС через окуповані території Фото: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Ротація експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС через окуповані території України була вимушеним кроком для захисту працівників агентства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Те, що сталося зараз, є надзвичайною обставиною, яка була зумовлена неможливістю безпечно провести ротацію. Єдине, що привело нас до цієї надзвичайної ротації таким чином, полягає у тому, що я відповідаю за безпеку свого персоналу, за їхні життя, і я не можу втягнути їх у щось шкідливе", - пояснив Гроссі.

Він зазначив, що низка подій змусила його зробити висновок, що він не може ризикувати життям експертів.

"Будь-які інші політичні міркування, на мою думку, насправді недоречні. Я думаю, що це дійсно продиктовано необхідністю захистити життя тих, хто там працює", - наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Водночас Гроссі додав, що обговорював питання ротації на ЗАЕС з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Саме тому, за його словами, МАГАТЕ не діяло в цьому питанні односторонньо.

Також генеральний директор МАГАТЕ зазначив, що маршрут ротації пролягав "виключно через російську територію".

Ротація МАГАТЕ на ЗАЕС

Нагадаємо, днями кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що МАГАТЕ могло вперше провести ротацію на ЗАЕС через окуповані території України. Ймовірно, це могло статися через територію РФ та окупований Крим.

У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту керівництву МАГАТЕ.

Міністр енергетики України Герман Галущенко надіслав до МАГАТЕ лист після того, як Агентство провело ротацію експертів на ЗАЕС через тимчасово окуповані території.

У листі підкреслюється, що така ротація порушує суверенітет і територіальну цілісність України, що суперечить міжнародному праву і законодавству України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС МАГАТЕ Війна в Україні
NEWS
У Великій Британії заявили, що варіантів припинення вогню в Україні є кілька
У Великій Британії заявили, що варіантів припинення вогню в Україні є кілька
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України