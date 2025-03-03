Гросси объяснил, почему МАГАТЭ провело ротацию на ЗАЭС через оккупированные территории
Ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС через оккупированные территории Украины была вынужденным шагом для защиты работников агентства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
"То, что произошло сейчас, является чрезвычайным обстоятельством, которое было обусловлено невозможностью безопасно провести ротацию. Единственное, что привело нас к этой чрезвычайной ротации таким образом, заключается в том, что я отвечаю за безопасность своего персонала, за их жизни, и я не могу втянуть их во что-то вредное", - пояснил Гросси.
Он отметил, что ряд событий заставил его сделать вывод, что он не может рисковать жизнью экспертов.
"Любые другие политические соображения, по моему мнению, на самом деле неуместны. Я думаю, что это действительно продиктовано необходимостью защитить жизнь тех, кто там работает", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.
В то же время Гросси добавил, что обсуждал вопрос ротации на ЗАЭС с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Андреем Сибигой. Именно поэтому, по его словам, МАГАТЭ не действовало в этом вопросе односторонне.
Также генеральный директор МАГАТЭ отметил, что маршрут ротации пролегал "исключительно через российскую территорию".
Ротация МАГАТЭ на ЗАЭС
Напомним, на днях корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что МАГАТЭ могло впервые провести ротацию на ЗАЭС через оккупированные территории Украины. Вероятно, это могло произойти через территорию РФ и оккупированный Крым.
В связи с этим Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста руководству МАГАТЭ.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко направил в МАГАТЭ письмо после того, как Агентство провело ротацию экспертов на ЗАЭС из-за временно оккупированных территорий.
В письме подчеркивается, что такая ротация нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, что противоречит международному праву и законодательству Украины.
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