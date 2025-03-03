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Міненерго: ротація МАГАТЕ на Запорізькій АЕС без погодження з Україною неприйнятна

Київ, Понеділок 03 березня 2025 16:20
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Міненерго: ротація МАГАТЕ на Запорізькій АЕС без погодження з Україною неприйнятна Ілюстративне фото: МАГАТЕ провело ротацію на ЗАЕС без погодження з Україною (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело ротацію своїх експертів на ЗАЕС без погодження з Україною. Така ситуація є неприйнятною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України у Facebook.

Як зазначили у відомстві, міністр енергетики України Герман Галущенко надіслав до МАГАТЕ лист після того, як Агентство провело ротацію експертів на ЗАЕС через тимчасово окуповані території.

У листі підкреслюється, що така ротація порушує суверенітет і територіальну цілісність України, що суперечить міжнародному праву і законодавству України.

Агентству нагадали, що Росія неодноразово створювала штучні перешкоди для належної ротації експертів МАГАТЕ та утримувала міжнародних експертів на майданчику ЗАЕС понад 80 днів під безпрецедентним тиском у зоні високих військових ризиків.

"Україна вкотре підтверджує свою тверду позицію, що будь-яка ротація експертів МАГАТЕ на ЗАЕС має відбуватися повністю відповідно до міжнародного права та виключно маршрутами, погодженими з українською владою, через території, які перебувають під повним контролем України", - сказано в листі.

Галущенко наголосив, що внаслідок таких дій МАГАТЕ в України немає інформації про те, хто зараз перебуває на території ЗАЕС від Агентства, що є неприйнятним.

Також міністр закликав МАГАТЕ вжити негайних заходів, щоб виправити ситуацію і забезпечити відповідність діяльності Агентства міжнародному праву.

Скандальне рішення МАГАТЕ

Нагадаємо, про те, що Міжнародне агентство з атомної енергії вперше провело ротацію своїх експертів через тимчасово окуповані території України, стало відомо 1 березня.

На цьому тлі Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту керівництву МАГАТЕ.

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