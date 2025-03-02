Не ротація. Україна засудила зміну команди МАГАТЕ на ЗАЕС через окуповані території

У МЗС України засудили рішення МАГАТЕ з виводу співробітників з ЗАЕС через окуповані території України та Росію. У міністерстві такі дії не назвали ротацією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану на сайті МЗС України.

Так, Міністерство закордонних справ засуджує порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок російського шантажу та системних спроб нав’язати міжнародним організаціям незаконні та суперечливі механізми діяльності на тимчасово окупованих територіях.

"Росія цілеспрямовано створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство, двосторонні угоди з Україною, а також нехтувати резолюціями Генеральної Асамблеї ООН", - йдеться в заяві.

В МЗС України наголошують, що ситуація на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції стала особливим прикладом такого російського шантажу.

"Росія фактично змусила співробітників МАГАТЕ перебувати на станції без ротації 80 днів, що значно перевищує запланований термін, тримаючи людей під безпрецедентним психологічним тиском, у зоні підвищених ризиків. Москва фактично позбавила міжнародних експертів свободи пересування та використовувала їх як інструмент політичного тиску на міжнародну спільноту", - констатують у міністерстві.

У МЗС наголосили, що Україна неодноразово пропонувала безпечний і законний маршрут ротації через підконтрольну територію, однак Москва систематично відмовляла МАГАТЕ у наданні гарантій безпеки за цими умовами.

"Кремль навмисно блокував безпечний виїзд фахівців через підконтрольну Україні територію, змушуючи Агентство погодитися на російські умови. Розцінюємо дії МАГАТЕ не як ротацію експертів на ЗАЕС, а як гуманітарну евакуацію в умовах загрози життю та здоровʼю людей, які є співробітниками Агентства", - підкреслюють в МЗС.

Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому.

"Українська сторона також винесе питання безпрецедентного шантажу РФ на засідання Ради керуючих МАГАТЕ вже найближчими днями", - резюмується в заяві.

Що кажуть в МАГАТЕ та в РФ

Додамо, що наразі від МАГАТЕ не надходило ніяких коментарів щодо такого рішення.

А в Росії вже встигли заявити, що "на Запорізькій АЕС відбулася ротація спостерігачів МАГАТЕ" і вона "вперше проходила територією РФ". За даними окупантів, нова команда з трьох інспекторів вже нібито зайшла на станцію, їх завдання спостереження та оцінка стану безпеки станції, як експлуатаційної, так і фізичної.

Підтвердити чи спростувати цю інформацію неможливо через відсутність будь-якої реакції з боку МАГАТЕ.