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Надскладна операція. У МЗС сказали, скільки Україні потрібно танків та БМП для контрнаступу

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Понеділок 30 січня 2023 16:48
Надскладна операція. У МЗС сказали, скільки Україні потрібно танків та БМП для контрнаступу Фото: заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україні необхідно як мінімум 300 танків та 500 БМП для проведення контрнаступальних операцій цієї весни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра закордонних справ та екс-посла в Німеччині Андрія Мельника в інтерв'ю, що транслювалось в ефірі телемарафону.

Мельник спирається на цифри, що надані військовим керівництвом України, зокрема міністром оборони Олексієм Резніковим та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"Йдеться про те, що ми б хотіли на оцей перший контрнаступ, який готується, оцей весняний, нам потрібно, щоб було ну принаймні 300 танків, і десь 500 бойових машин піхоти. І плюс для цього треба готувати військових, це теж болюча тема", - сказав він.

Заступник голови МЗС зазначив, що це той мінімум, який дозволить спланувати українським військовим операцію з мінімальними втратами, але максимальним ефектом.

"Це надскладна операція, яка може бути успішною лише тоді, коли у нас є достатня кількість БМП, БТРів, танків, навчених людей, артилерії, підтримки з повітря, дронів. Такого світ не бачив з 45-го року. Це на Європейському континенті найстрашніша війна", - сказав Мельник.

До того ж, він зазначив, що Україна очікує отримати до 100 танків Leopard у рамках міжнародної коаліції.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначали, що затримки поставок танків можуть коштувати Україні можливості для контрнаступу взимку.

Як повідомлялося раніше, у Німеччини обіцяють передати Україні танки Leopard 2 до кінця березня. Британія також зазначила, що танки Challenger 2 зможуть доставити Україні наприкінці березня.

При цьому США заявили, що не зможуть передати обіцяні Abrams до весняного наступу.

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