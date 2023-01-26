Коли Німеччина передасть ЗСУ Leopard 2: Пісторіус назвав терміни

Німеччина планує передати танки Leopard 2 для ЗСУ вже до кінця березня. Міністр оборони Борис Пісторіус переконаний, що це відбудеться вчасно, аби зміцнити Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Focus Online .

Відповідаючи на питання, чи це буде вчасно, аби зміцнити Україну перед можливим весняним наступом Росії, міністр оборони Німеччини сказав, що наскільки йому відомо, це буде "своєчасно".

Як пише видання, Пісторіус пообіцяв Україні передати танки вже до "кінця першого кварталу" поточного року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. За словами представника Міністерства оборони Німеччини, навчання для ЗСУ триватимуть протягом близько 8 тижнів.

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