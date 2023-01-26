США не зможуть передати Україні танки Abrams до весняного наступу, - Нуланд

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд під час слухань у Конгресі .

"Abrams, як ви знаєте, дуже складні танки. Вони вимагають серйозної підготовки. Навіть якщо ми затвердили їх передачу вчора, потрібен деякий час, щоб доставити їх на поле бою. Це не та (техніка - ред.), яка з'явиться до весняного наступу", - наголосила Нуланд.

При цьому сенатор-республіканець Джим Ріш уточнив у неї, чому танки не вирішили передати раніше, щоб Україна могла ними скористатися під час весняного наступу.

"На кожному етапі ми дивилися, що потрібно українцям, що вони просили. Восени був період, коли вони захоплювали на полі бою величезну кількість російських танків, які вони змогли успішно використати під час наступів у районі Херсона та Харкова, але тепер їм потрібно більше. Ми відгукнулися", - відповіла Нуланд.