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Сверхсложная операция. В МИД сказали, сколько Украине нужно танков и БМП для контрнаступления

Новина українською →
Понедельник 30 января 2023 16:48
Сверхсложная операция. В МИД сказали, сколько Украине нужно танков и БМП для контрнаступления Фото: заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украине необходимо как минимум 300 танков и 500 БМП для проведения контрнаступательных операций этой весной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра иностранных дел и экс-посла в Германии Андрея Мельника в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона.

Мельник опирается на цифры, предоставленные военным руководством Украины, в частности, министром обороны Алексеем Резниковым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"Речь идет о том, что мы бы хотели на это первое контрнаступление, которое готовится, это весеннее, нам нужно, чтобы было ну по крайней мере 300 танков, и где-то 500 боевых машин пехоты. И плюс для этого надо готовить военных, это тоже болезненная тема" , – сказал он.

Замглавы МИД отметил, что это тот минимум, который позволит спланировать украинским военным операцию с минимальными потерями, но максимальным эффектом.

"Это сверхсложная операция, которая может быть успешной только тогда, когда у нас есть достаточное количество БМП, БТРов, танков, обученных людей, артиллерии, поддержки из воздуха, дронов. Такого мир не видел с 45-го года. Это на Европейском континенте самая страшная война", - сказал Мельник.

К тому же он отметил, что Украина ожидает получить до 100 танков Leopard в рамках международной коалиции.

Напомним, аналитики ISW отмечали, что задержки поставок танков могут стоить Украине возможности для контрнаступления зимой.

Как сообщалось ранее, в Германии обещают передать Украине танки Leopard 2 до конца марта. Британия также отметила, что танки Challenger 2 смогут доставить Украину в конце марта.

При этом США заявили, что не смогут передать обещанные Abrams к весеннему наступлению.

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