"Надморози" не прийдуть? Що буде з погодою в Україні на вихідних і де чекати сніг

Що буде з погодою в Україні завтра

Згідно з інформацією експерта, на початку вихідних вітер в Україні дещо стихне.

Виходячи з прогностичних тенденцій, завтра (10 січня) лише на Лівобережжі ще будуть часом пориви до 15-20 метрів за секунду.

"Напрямок - переважно західний", - уточнила Діденко.

Вона повідомила також, що циклон (який впливає на погоду в Україні зараз), "піде геть".

"Проте інший підтягнеться на наші південь та схід", - додала синоптик.

Отже, "найближчої ночі ще походить невеликий сніг по північних областях".

Тим часом вдень суботи мокрий сніг та дощ прийдуть із новим циклоном:

на південь;

на схід;

у Дніпропетровську область.

"Тобто, завтра вдень у більшості областей України без істотних опадів. Проте на півдні, а ввечері в суботу - і на сході - очікуються мокрий сніг та дощ, із сильним вітром", - пояснила метеоролог.

При цьому повсюди в Україні буде ожеледиця.

Крім того, вже найближчим часом посиляться морози:

у західних областях вночі передбачається -12-18 градусів, вдень -7-12 градусів;

на півночі та в центрі вночі -7-14 градусів, вдень -4-10 градусів;

на півдні та сході вночі -2-7 градусів, вдень - від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Як зміниться погода на вихідних у Києві

У Києві 10 січня вночі очікується невеликий сніг. Вдень - без істотних опадів.

Послаблення західного вітру - до помірного.

Температура повітря у столиці найближчої ночі -12 градусів. Вдень суботи -10 градусів.

Але вже ввечері суботи стане холодніше - до 14 градусів морозу.

На дорогах - ожеледиця.

У неділю, 11 січня, погода у Києві очікується без опадів. Ожеледиця.

Температура повітря вночі -15 градусів, вдень -12 градусів за Цельсієм.

Чого чекати від погоди в Україні в неділю

Впродовж неділі, 11 січня, складні погодні умови очікуються:

на півдні країни;

на сході України.

"Через черговий південний циклон", - пояснила Діденко.

Йдеться про мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, сильний вітер, ожеледь.

"На решті території України в неділю, 11-го січня, без істотних опадів, хіба на заході політає невеликий сніг", - додала синоптик.

Мороз післязавтра ще посилиться.

Тим часом відносно тепліше буде:

у Донецькій області;

у Луганській області;

у Криму.

"Морози ще потривають, якогось НадМорозу я не бачу, поки що, принаймні. Зрозуміло, що нічні 12-18 градусів не рахат-лукум, але 25-30 градусів морозу, про які говорили "британські вчені", не виявлено у прогностичних картах", - поділилась Діденко.

Насамкінець вона порадила українцям вдягатись тепло, дістати рукавиці (не рукавички), теплі шапки, спеціальні "кішки" на черевики, навіть електроковдри (якщо буде світло).

"Кому треба виморозить щось на вулиці - якраз. Перебрати кухонний пенал на предмет виявлення старих круп - пташкам чи тваринам вуличним все згодиться у таку холоднечу", - підсумувала спеціаліст.

