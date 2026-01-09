"Сверхморозы" не придут? Что будет с погодой в Украине на выходных и где ждать снег

Что будет с погодой в Украине завтра

Согласно информации эксперта, в начале выходных ветер в Украине несколько стихнет.

Исходя из прогностических тенденций, завтра (10 января) лишь на Левобережье еще будут временами порывы до 15-20 метров в секунду.

"Направление - преимущественно западное", - уточнила Диденко.

Она сообщила также, что циклон (который влияет на погоду в Украине сейчас), "уйдет прочь".

"Однако другой подтянется на наши юг и восток", - добавила синоптик.

Следовательно, "ближайшей ночью еще походит небольшой снег по северным областям".

Между тем днем субботы мокрый снег и дождь придут с новым циклоном:

на юг;

на восток;

в Днепропетровскую область.

"То есть, завтра днем в большинстве областей Украины без существенных осадков. Однако на юге, а вечером в субботу - и на востоке - ожидаются мокрый снег и дождь, с сильным ветром", - объяснила метеоролог.

При этом повсеместно в Украине будет гололедица.

Кроме того, уже в ближайшее время усилятся морозы:

в западных областях ночью предполагается -12-18 градусов, днем -7-12 градусов;

на севере и в центре ночью -7-14 градусов, днем -4-10 градусов;

на юге и востоке ночью -2-7 градусов, днем - от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Как изменится погода на выходных в Киеве

В Киеве 10 января ночью ожидается небольшой снег. Днем - без существенных осадков.

Ослабление западного ветра - до умеренного.

Температура воздуха в столице ближайшей ночью -12 градусов. Днем субботы -10 градусов.

Но уже вечером субботы станет холоднее - до 14 градусов мороза.

На дорогах - гололедица.

В воскресенье, 11 января, погода в Киеве ожидается без осадков. Гололедица.

Температура воздуха ночью -15 градусов, днем -12 градусов по Цельсию.

Чего ждать от погоды в Украине в воскресенье

В течение воскресенья, 11 января, сложные погодные условия ожидаются:

на юге страны;

на востоке Украины.

"Из-за очередного южного циклона", - объяснила Диденко.

Речь идет о мокром снеге, дожде, налипании мокрого снега, сильном ветре, гололеде.

"На остальной территории Украины в воскресенье, 11-го января, без существенных осадков, разве на западе полетает небольшой снег", - добавила синоптик.

Мороз послезавтра еще усилится.

Тем временем относительно теплее будет:

в Донецкой области;

в Луганской области;

в Крыму.

"Морозы еще продлятся, какого-то СверхМороза я не вижу, пока, по крайней мере. Понятно, что ночные 12-18 градусов не рахат-лукум, но 25-30 градусов мороза, о которых говорили "британские ученые", не обнаружено в прогностических картах", - поделилась Диденко.

В завершение она посоветовала украинцам одеваться тепло, достать варежки (не перчатки), теплые шапки, специальные "кошки" на ботинки, даже электроодеяла (если будет свет).

"Кому нужно выморозить что-то на улице - как раз. Перебрать кухонный пенал на предмет выявления старых круп - птичкам или животным уличным все пригодится в такую стужу", - подытожила специалист.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)