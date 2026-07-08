Надбавки до пенсій за дітей: скільки платять та хто може отримати

Головне: Багатодітні матері, які народили та виховали до шести років щонайменше п'ятьох дітей, мають право на пенсійну надбавку.

Доплату не призначають автоматично - за нею потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду.

- за нею потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду. Багатодітні матері можуть вийти на пенсію вже у 50 років замість 60, але є умова.

Хто має право на надбавку

Окремого закону про пенсії для багатодітних матерів в Україні немає. Натомість надбавка передбачена першим пунктом шостої статті Закону № 1767 - вона призначається саме за особливі заслуги перед державою.

Отримати доплату можуть жінки, які народили та виховали до шестирічного віку щонайменше п'ятьох дітей. При цьому неважливо, рідні це діти чи усиновлені.

У окремих випадках надбавку може отримати й батько. Це можливо, якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а чоловік самостійно виховував дітей.

Скільки додають до пенсії за дітей

Конкретний розмір надбавки прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і залежить від кількості дітей:

за п'ятьох дітей доплата становить 35% прожиткового мінімуму;

за десятьох і більше дітей - 40%.

У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних складає 2595 гривень. Тож у грошовому виразі надбавка коливається від 908,25 до 1038 гривень.

Автоматично доплату не призначають - жінці потрібно особисто звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду із заявою. Виплата нараховується саме з дати звернення, тому зволікати з оформленням не варто.

Пільги для виходу на пенсію

Крім самої надбавки, багатодітні матері мають право вийти на пенсію раніше за загальний вік - вже у 50 років замість 60. Єдина умова - потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу.