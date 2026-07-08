Прибавки к пенсиям за детей: сколько платят и кто может получить

Многодетные матери Украины могут получить отдельную надбавку к пенсии за особые заслуги перед государством. Размер выплаты напрямую зависит от количества детей, которых женщина родила и воспитала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон №1767.
Главное:
Отдельного закона о пенсиях для многодетных матерей в Украине нет. Прибавка же предусмотрена первым пунктом шестой статьи Закона № 1767 - она назначается именно за особые заслуги перед государством.
Получить доплату могут женщины, родившие и воспитавшие до шестилетнего возраста по меньшей мере пятерых детей. При этом не важно, родные это дети или усыновленные.
В некоторых случаях прибавку может получить и отец. Это возможно, если мать умерла или была лишена родительских прав, а мужчина самостоятельно воспитывал детей.
Конкретный размер надбавки привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и зависит от количества детей:
В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных составляет 2595 гривен. Так что в денежном выражении надбавка колеблется от 908,25 до 1038 гривен.
Автоматически доплату не назначают - женщине нужно лично обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда с заявлением. Выплата начисляется именно с даты обращения, поэтому медлить с оформлением не стоит.
Кроме самой надбавки, многодетные матери имеют право выйти на пенсию раньше общего возраста - уже в 50 лет вместо 60. Единственное условие - нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.
Напомним, что Верховная Рада приняла закон, изменяющий подход к социальной защите переселенцев. Государство больше не будет иметь права устанавливать для внутренне перемещенных лиц отдельные правила назначения пенсий – выплаты будут начисляться на общих основаниях, без подтверждения неполучения пенсии из России.
Напомним, юрист также объясняла, на что могут рассчитывать украинцы, которые в 1990-2000-х годах работали неофициально или получали зарплату "в конверте".
Для оформления пенсии в 2026 году требуется 33 года стажа, но при его недостатке есть варианты докупить стаж или оформить выплаты позже.