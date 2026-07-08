RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Прибавки к пенсиям за детей: сколько платят и кто может получить

06:30 08.07.2026 Ср
2 мин
Есть несколько условий для получения надбавки
aimg Елена Чупровская
Фото: некоторым пенсионерам предусмотрены надбавки (Getty Images)

Многодетные матери Украины могут получить отдельную надбавку к пенсии за особые заслуги перед государством. Размер выплаты напрямую зависит от количества детей, которых женщина родила и воспитала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон №1767.

Главное:

  • Многодетные матери, родившие и воспитавшие до шести лет по меньшей мере пятерых детей, имеют право на пенсионную прибавку.
  • Доплату не назначают автоматически - за ней нужно лично обратиться в Пенсионный фонд.
  • Многодетные матери могут выйти на пенсию уже в 50 лет вместо 60, но есть условие.

Кто имеет право на прибавку

Отдельного закона о пенсиях для многодетных матерей в Украине нет. Прибавка же предусмотрена первым пунктом шестой статьи Закона № 1767 - она назначается именно за особые заслуги перед государством.

Получить доплату могут женщины, родившие и воспитавшие до шестилетнего возраста по меньшей мере пятерых детей. При этом не важно, родные это дети или усыновленные.

В некоторых случаях прибавку может получить и отец. Это возможно, если мать умерла или была лишена родительских прав, а мужчина самостоятельно воспитывал детей.

Сколько прибавляют к пенсии за детей

Конкретный размер надбавки привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и зависит от количества детей:

  • за пятерых детей доплата составляет 35% прожиточного минимума;
  • за десять и более детей - 40%.

В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных составляет 2595 гривен. Так что в денежном выражении надбавка колеблется от 908,25 до 1038 гривен.

Автоматически доплату не назначают - женщине нужно лично обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда с заявлением. Выплата начисляется именно с даты обращения, поэтому медлить с оформлением не стоит.

Льготы для выхода на пенсию

Кроме самой надбавки, многодетные матери имеют право выйти на пенсию раньше общего возраста - уже в 50 лет вместо 60. Единственное условие - нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон, изменяющий подход к социальной защите переселенцев. Государство больше не будет иметь права устанавливать для внутренне перемещенных лиц отдельные правила назначения пенсий – выплаты будут начисляться на общих основаниях, без подтверждения неполучения пенсии из России.

Напомним, юрист также объясняла, на что могут рассчитывать украинцы, которые в 1990-2000-х годах работали неофициально или получали зарплату "в конверте".

Для оформления пенсии в 2026 году требуется 33 года стажа, но при его недостатке есть варианты докупить стаж или оформить выплаты позже.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПенсииПенсионная реформаПенсии в Украине