ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Що чекає на українців, які працювали неофіційно: юристка дала важливу пораду щодо пенсії

06:30 06.07.2026 Пн
2 хв
Хто може чекати виплат навіть за відсутності стажу?
aimg Олена Чупровська
Що чекає на українців, які працювали неофіційно: юристка дала важливу пораду щодо пенсії Фото: Чи отримають пенсію ті, хто працював неофіційно у 1990-х (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українці, які у 1990-2000-х працювали неофіційно або отримували зарплату "в конверті", часто стикаються з проблемою під час оформлення пенсії.

РБК-Україна розпитало адвокатку Олену Воронкову, в якому випадку є шанс отримати хоча б мінімальну пенсію.

Які вимоги для пенсії діють у 2026 році

Наразі на пенсію виходять люди, чия трудова діяльність припала на 1990-2010 роки. У ті часи офіційно працевлаштуватися було складно, реальні зарплати часто не показували, а втрачені документи відновити майже неможливо.

У 2026 році для оформлення пенсії потрібно:

  • досягти 60 років;
  • мати щонайменше 33 роки страхового та трудового стажу.

Розмір зарплати на розмір пенсії впливає, а от на саму можливість її оформити - ні.

Якщо зарплату платили "в конверті"

Найпоширеніші дві ситуації: людина працювала зовсім неофіційно, або була оформлена, але більшу частину зарплати отримувала "в конверті".

Якщо особа була офіційно працевлаштована, але роботодавець показував не всю зарплату, їй все одно зараховують відповідний трудовий і страховий стаж та призначають пенсію. Проте розмір виплат розраховують лише з урахуванням офіційно підтвердженого заробітку.

"Якщо особа працювала на мінімальну зарплату, то й пенсія у неї буде мінімальна, бо коефіцієнтів там не буде", - пояснила Олена Воронкова.

Що робити, якщо бракує стажу

Якщо людина в якісь періоди взагалі не була офіційно працевлаштована і їй не вистачає стажу для пенсії, є два варіанти:

  1. Докупити стаж, звернувшись до податкової служби.
  2. Подати документи на пенсію пізніше - у 63 або 65 років. У такому разі вимоги до стажу зменшуються.

Так, у 2026 році для оформлення пенсії у 63 роки достатньо від 23 років стажу, а у 65 років - від 15 років страхового чи трудового стажу.

Соціальна допомога замість пенсії

Тим, кому стажу все одно не вистачає, держава може призначити базову соціальну допомогу або державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію.

Раніше юристи роз'яснювали, як підтвердити стаж, якщо підприємство, на якому людина працювала, давно припинило діяльність.

У матеріалі РБК-Україна йшлося про те, які документи та кроки допоможуть відновити дані про трудову діяльність за відсутності архіву підприємства.

Також ми повідомляли, чому виплата зарплати "в конверті" з боку роботодавця може коштувати працівнику частини майбутньої пенсії.

Неофіційні виплати впливають на розмір страхового стажу та підсумкову пенсію.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство соціальної політики Пенсії Пенсії в Україні
Новини
"Гастролери та схематозники": Мадяр відреагував на корупційний скандал у СБС
"Гастролери та схематозники": Мадяр відреагував на корупційний скандал у СБС
Аналітика
1424 дні в пеклі, "ігри" з ФСБ та стоячий режим: Інтерв'ю з бійцем "Азову" Сергієм Бенца
Тетяна Демухкореспондент РБК-Україна 1424 дні в пеклі, "ігри" з ФСБ та стоячий режим: Інтерв'ю з бійцем "Азову" Сергієм Бенца