Методи КДБ проти інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: Україна вимагає розслідування

Чутки в ЗМІ про те, що угорські силовики застосовували методи КДБ проти українських інкасаторів, необхідно розслідувати.

Як передає РБК-Україна , про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив у коментарі журналістам.

Тихий нагадав, що МЗС уже висловилося про ставлення до українських громадян під час їхнього викрадення в Угорщині. За своїми методами такі дії можуть бути прирівняні до тортур.

Зокрема, відомство згадувало, що угорці не надали медичну допомогу, якої потребував один із затриманих. Ще одному інкасатору вкололи укол, який погіршив його стан.

"Важливо, щоб опублікована в ЗМІ інформація була ретельно розглянута саме в юридичній площині, під час розслідувань і відповідних судових процесів, які тривають", - додав він.

За словами Тихого, позиція України не змінюється: Київ вимагає, щоб усіх винних у викраденні українців і негуманному ставленні притягнули до відповідальності. Також Угорщина має повернути гроші та золото "Ощадбанку", які були викрадені.