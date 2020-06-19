Замглавы МИД Божок просит отстранить его из-за дела Порошенко

Фото: Егор Божок (УНИАН)

Божок является фигурантом дела Порошенко

Замминистра иностранных дел Украины Егор Божок просит временно отстранить его от полномочий. Заявление подано в связи с расследованием дела против пятого президента Петра Порошенко, в котором он тоже фигурирует.

Соответствующее заявление Божок опубликовал в своем Twitter.

Божок отметил, что попросил об отстранении, чтобы дипломатический статус не мешал следствию.

Порядні прокурори підсвітили: Генпрокурор Венедиктова заявляє, що мій «дипломатичний статус заважає їй по мені працювати, а також вирішити в суді потрібні постанови в справі проти Порошенка». Щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської «уваги» попросив про відсторонення сам. pic.twitter.com/SEnX8DyUXt — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) June 19, 2020

Отметим, по данным следствия, Порошенко на посту президента летом 2018 года склонил Божка, который был главой Службы внешней разведки, к назначению скандального Сергея Семочко замглавы СВР. Следствие полагает, что Божок назначил его на основании якобы незаконного указа президента.

Напомним, 18 июня Печерский районный суд Киева начал избрание Порошенко меры пресечения, обвинение просило для него личные обязательства, однако суд был в итоге отложен до 1 июля.

На прошлой неделе Порошенко объявили о подозрении в склонении главы Службы внешней разведки к превышению им власти и служебных полномочий; журналисты ранее установили, что между Порошенко и Семочко также могла быть договоренность о его увольнении.

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Автор: РБК-Украина