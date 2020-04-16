Начался обмен пленными между Донецком и Киевом, который проходит на КПВВ "Майорск". Об этом сообщают российские СМИ.

Процедура проходит в районе КПП через линию соприкосновения в пригороде Горловки. В рамках первого в этом году обмена "ДНР" и "ЛНР" передадут 19 человек, взамен заберут 18.

Ранее представитель так называемой "Донецкой народной республики" Дарья Морозова заявила, что обмен пленными пройдет 16 апреля.

Напомним, Украина долгое время не могла назвать, сколько людей готовят на обмен пленными.

Ранее сообщалось, что в списках обмена пленными не будет крымчан. Украинская власть заявила, что не отступает от попыток реализовать формат "всех на всех". Но на этот раз домой должны вернуться украинцы, которых удерживают боевики на Донбассе.

Также проведение обмена пленными с так называемыми "республиками Донбасса" подтвердили в Офисе президента Украины. Такое решение было принято во время переговоров контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции 8 апреля.

Ранее сообщалось, что боевики готовы допустить к пленным их родственников. Речь шла о допуске к восьмерым украинцам, которых незаконно удерживает самопровозглашенная "ДНР".