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Украина до сих пор не может назвать, сколько людей готовят на обмен пленными

Новости » Политика     15.04.2020 - 17:50
Украина до сих пор не может назвать, сколько людей готовят на обмен пленными
Фото: Алексей Резников (kmr.gov.ua)

В списке на обмен есть те, кто не хочет возвращаться на оккупированный Донбасс

Украинские власти накануне обмена пленными не могут раскрыть число людей, которых готовят к освобождению. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В частности, он отказался назвать точное количество лиц, которые будут участвовать в обмене, уточнив, что речь идет о "десятках, а не о сотне людей".

"Точное количество я знаю, но не могу вам сейчас сообщить, потому что оно может меняться на несколько людей, там есть определенные причины. Есть люди, которые не хотят возвращаться на оккупированную территорию, они хотят оставаться здесь. Но все равно придется делать верификацию при участии представителей ОБСЕ, что этот отказ сознательный", - добавил Резников.

Напомним, сегодня на оккупированном Донбассе назвали точную дату обмена пленными. Как сообщила представитель самопровозглашенной "ДНР" Дарья Морозова, обмен запланирован на 16 апреля.

При этом Офис президента Украины сегодня заявил, что дата обмена пленными постоянно уточняется.

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Новости Украины Донбассобмен пленнымиАлексей Резников
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