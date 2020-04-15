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На оккупированном Донбассе назвали точную дату обмена пленными

Новости » Политика     15.04.2020 - 17:25
На оккупированном Донбассе назвали точную дату обмена пленными
Фото: Дарья Морозова (twitter.com/IANovorossia)

Обмен пленными должен пройти 16 апреля

Обмен пленными на Донбассе должен пройти 16 апреля. Об этом заявила так называемый "омбудсмен" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дарья Морозова, передают российские СМИ.

По ее словам, новый этап обмена запланирован на завтра.

"Обмен пленными должен состоятся 16 апреля", - отметила Морозова.

Напомним, сегодня Офис президента Украины Владимира Зеленского выступил с заявлением, что дата обмена пленными постоянно уточняется.

"К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований. К тому же на этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем", - отметили у Зеленского.

В то же время омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что все освобожденные украинцы из-за пандемии коронавируса должны будут пройти двухнедельную обсервацию.

"Он (обмен пленными, - ред.) состоится на этой неделе. Осуществляется последнее согласование даты, списки и логистики передачи граждан. Наши граждане, которых мы возвращаем, пройдут обязательную обсервацию", - отметила она.

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