В списках обмена пленными не будет крымчан, - Резников

Фото: Алексей Резников (kievcity.gov.ua)

По словам Алексея Резникова окончательно списки на обмен не сформированы до сих пор

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что в списках, которые подготовили для пасхального обмена пленными, не будут включены крымчане. Об этом он сообщил в эфире "ТСН".

По его словам, украинская власть не отступает от попыток реализовать формат "всех на всех". Но на этот раз домой должны вернуться украинцы, которых удерживают боевики на Донбассе.

Освобожденным в результате обмена пленными придется провести еще две недели в обсервации.

"Места, где они будут расположен, уже готовы. Там освобожденных обеспечат всем необходимым, включая медицинской помощью и связью с родственниками", - сообщил Резников.

Однако, он уточнил, что окончательно списки на обмен не сформированы до сих пор.

"ОБСЕ ждет от России подтверждения даты обмена, количества и поименного списка", - добавил он.

Напомним, ранее в ОРДО заявили, что проведение обмена пленными состоится до Пасхи. При этом с "ДНР" он пройдет по формуле "10 на 8". Таким образом, Украина в рамках обмена вернет 19 соотечественников, в ОРДЛО будут обменяны 18 человек.

Также проведение обмена пленными с так называемыми "республиками Донбасса" подтвердили в Офисе президента Украины. Такое решение было принято во время переговоров контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции 8 апреля.