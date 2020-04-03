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Боевики "ДНР" готовы допустить к пленным их родственников

Новости » Политика     03.04.2020 - 20:59
Боевики "ДНР" готовы допустить к пленным их родственников
Иллюстративное фото (vk.com/sdd_sevastopol)

Боевики готовы предоставить доступ к 8 удерживаемым лицам

Контролируемые Россией боевики так называемой "ДНР" заявили о готовности предоставить доступ к незаконно удерживаемым лицам их родственникам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

По словам так называемой "уполномоченной по правам человека ДНР" Дарьи Морозовой, оккупационные силы готовы допустить родственников к 8 пленным, находящимся на оккупированной территории.

"Исходя из гуманитарных соображений, "власти ДНР" готовы организовать допуск к восьми удерживаемым лицам их родственников, которые проживают на территории Украины", - заявила она.

При этом представитель оккупантов призвала Украину пересмотреть свое отношение к взятым на себя обязательствам.

Напомним, ранее сообщалось, что представители террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" передали украинской стороне список удерживаемых лиц, которых они готовы отдать в рамках обмена пленными. Боевики "ДНР" готовы отдать Киеву 8 человек, тогда как сепаратисты из "ЛНР" внесли в список 11 пленных.

Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что обмен пленными с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" может начаться в ближайшие недели.

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