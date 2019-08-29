Началось торжественное заседание новой Рады

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы в ходе заседания примут присягу

Первое торжественное заседание Верховной рады 9-го созыва началось в четверг, 29 августа 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина.

Заседание открыл спикер ВР 8 созыва Андрей Парубий. В сессионном зале звучит государственный гимн.

Напомним, во время общего подготовительного заседания новоизбранных народных депутатов одобрен план-сценарий первого торжественного заседания Верховной рады. Согласно сценарию, подписание присяги будет проходить на 2 этаже ВРУ за столами регистрации при участии представителей Центральной избирательной комиссии.

Как писало РБК-Украина, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук подтвердил намерения по сокращению количества депутатов парламента. Он также подчеркивал, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности №7203 сможет получить необходимое конституционное большинство голосов депутатов.

Добавим также, на общем заседании подготовительной группы работы Верховной рады 9 созыва было единогласно принято решение о рассадке политических партий в сессионном зале.

Кроме того, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков анонсировал, что коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Верховной рады IX созыва 29 августа. Разумков подчеркивал, что "премьером будет тот, кого поддержит коалиция".