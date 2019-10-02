Початок засідання Ради затягується через обговорення "формули Штайнмайєра"

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання мало розпочатися о 10 ранку

Початок засідання Верховної ради України у середу, 2 жовтня, затягується, адже засідання мало розпочатися о 10 ранку. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, фракція "Слуга народу" радиться у залі для засідань на першому поверсі. За джерелами РБК-Україна, в ході консультацій фракція обговорює питання "формули Штайнмайєра".

Станом на 10:45 консультації фракції завершилися.

Нагадаємо, з'явилося фото "формули Штайнмайєра" з підписами представника України в ТКГ Леоніда Кучми, представників ОРДЛО, РФ і ОБСЄ. Фото оприлюднив журналіст Валерій Калниш у Facebook.

З документа випливає, що вибори в ОРДЛО пройдуть під наглядом ОБСЄ після прийняття спеціального закону.

Як писало РБК-Україна раніше, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайера". Раніше документ був погоджений радниками глав "нормандської четвірки".

Так, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на засіданні комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та євроінтеграції заявив, що "формула Штайнмайєра" офіційно погоджена з українською владою, зокрема, з Міністерством закордонних справ України.

Відзначимо, за умовами "формули Штайенмайєра" вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей можуть пройти за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Російською Федерацією.