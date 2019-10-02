ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Початок засідання Ради затягується через обговорення "формули Штайнмайєра"

Новини » Політика    02.10.2019 - 10:40
Початок засідання Ради затягується через обговорення "формули Штайнмайєра"
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання мало розпочатися о 10 ранку

Початок засідання Верховної ради України у середу, 2 жовтня, затягується, адже засідання мало розпочатися о 10 ранку. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, фракція "Слуга народу" радиться у залі для засідань на першому поверсі. За джерелами РБК-Україна, в ході консультацій фракція обговорює питання "формули Штайнмайєра".

Станом на 10:45 консультації фракції завершилися.

Нагадаємо, з'явилося фото "формули Штайнмайєра" з підписами представника України в ТКГ Леоніда Кучми, представників ОРДЛО, РФ і ОБСЄ. Фото оприлюднив журналіст Валерій Калниш у Facebook.

З документа випливає, що вибори в ОРДЛО пройдуть під наглядом ОБСЄ після прийняття спеціального закону.

Як писало РБК-Україна раніше, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайера". Раніше документ був погоджений радниками глав "нормандської четвірки".

Так, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на засіданні комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та євроінтеграції заявив, що "формула Штайнмайєра" офіційно погоджена з українською владою, зокрема, з Міністерством закордонних справ України.

Відзначимо, за умовами "формули Штайенмайєра" вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей можуть пройти за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Російською Федерацією.

Рада сьогодні розгляне створення ТСК з питань ветеранів У Раді до кінця року запропонують проект змін до КПК
Новини України Верховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся