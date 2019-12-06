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Начальника медпункта Нацгвардии задержали на сбыте наркотиков

Новости » Общество     06.12.2019 - 16:49
Начальника медпункта Нацгвардии задержали на сбыте наркотиков
Иллюстративное фото (flickr.com-Нацгвардия Украины)

Устанавливается причастность других военнослужащих

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотиков начальнику аптеки медицинского пункта Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДБР.

Досудебным расследованием установлено, что военнослужащие наладили механизм систематического приобретения и дальнейшей реализации наркотических средств. Устанавливается причастность других военнослужащих и гражданских лиц к сбыту наркотических веществ.

Военнослужащего задержали, а также были проведены обыски по месту проживания. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Квалификация: незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, совершенные повторно и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

РБК-Украина писало, что ГБР задержала инспектора тренингового центра Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, который продавал наркотические вещества.

Ранее в Житомирской области следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности по подозрению в распространении наркотиков.

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Новости Украины наркотикиНацгвардия
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