ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР задержало полицейского в Харькове на продаже наркотиков

Новости » Общество     29.11.2019 - 22:18
ГБР задержало полицейского в Харькове на продаже наркотиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Задержание произошло после сбыта им очередной партии наркотиков

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали инспектора тренингового центра Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, который продавал наркотические вещества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, он употреблял наркотические вещества, а также распространял их на территории Харьковской области. В рамках досудебного расследования уголовного производства задокументировано три факта продажи наркотиков.

Задержание произошло после сбыта им очередной партии наркотических средств. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Дополнительно проверяется информация о причастности к преступлению других сотрудников полиции.

Фото: изъятые наркотики (dbr.gov.ua)

Квалификация: незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

РБК-Украина писало, что СБУ прекратила деятельность двух нарколабораторий в Запорожье и Николаевской области, месячный оборот которых составил около 2 млн гривен.

Напомним, что в Житомирской и Киевской областях задержали участников наркогруппировки, которые за 2 месяца успели продать "товара" на 2 миллиона гривен.

ГБР сообщило о подозрении главному инспектору таможни "Краковец" В Харьковской области выявили канал контрабанды на таможне
Новости Украины наркотикиГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь