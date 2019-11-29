ГБР задержало полицейского в Харькове на продаже наркотиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Задержание произошло после сбыта им очередной партии наркотиков

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали инспектора тренингового центра Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, который продавал наркотические вещества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, он употреблял наркотические вещества, а также распространял их на территории Харьковской области. В рамках досудебного расследования уголовного производства задокументировано три факта продажи наркотиков.

Задержание произошло после сбыта им очередной партии наркотических средств. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Дополнительно проверяется информация о причастности к преступлению других сотрудников полиции.

Фото: изъятые наркотики (dbr.gov.ua)

Квалификация: незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

РБК-Украина писало, что СБУ прекратила деятельность двух нарколабораторий в Запорожье и Николаевской области, месячный оборот которых составил около 2 млн гривен.

Напомним, что в Житомирской и Киевской областях задержали участников наркогруппировки, которые за 2 месяца успели продать "товара" на 2 миллиона гривен.