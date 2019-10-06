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В Житомирской области задержали главу управления полиции за сбыт наркотиков

Новости » Происшествия    06.10.2019 - 16:11
В Житомирской области задержали главу управления полиции за сбыт наркотиков
Фото: момент задержания (dbr.gov.ua)

Полицейский занимал должность руководителя одного из управлений по борьбе с наркоприступностью

В Житомирской области следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что полицейский наладил схему по сбыту наркотиков на территории одного из районов Житомирской области. В частности, он продавал наркотические средства и сырье распространителям для дальнейшей реализации.

"Следователи ГБР задержали полицейского после сбыта очередной партии наркотических средств. Задержанному сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

В отношении полицейского открыто дело по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харькове задержали военнослужащего, который угрожал жене гранатой. Для задержания мужчины полицейским понадобилось более часа.

Также сообщалось, что в сотрудники ГБР задержали задержали организатора конвертационного центра, который передал 10 тыс. долларов представителю СБУ в обмен на непрепятствование противоправной деятельности.

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