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Начальника медпункту Нацгвардії затримали на збуті наркотиків

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 16:49
Начальника медпункту Нацгвардії затримали на збуті наркотиків
Ілюстративне фото (flickr.com-Нацгвардія України)

Встановлюється причетність інших військовослужбовців

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, повідомили про підозру у незаконному збуті наркотиків начальнику аптеки медичного пункту Національної гвардії України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовці налагодили механізм систематичного придбання та подальшої реалізації наркотичних засобів. Встановлюється причетність інших військовослужбовців та цивільних осіб до збуту наркотичних речовин.

Наразі військовослужбовця затримали, а також були проведені обшуки за місцем проживання. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Кваліфікація: незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

РБК-Україна писало, що ДБР затримала інспектора тренінгового центру Головного управління Національної поліції в Харківській області, який продавав наркотичні речовини.

Раніше в Житомирській області слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали начальника одного із секторів управління протидії наркозлочинності за підозрою у розповсюдженні наркотиків.

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