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Зеленський вимагає звільнення начальника СБУ в Житомирській області

Новини » Політика    12.08.2019 - 12:11
Зеленський вимагає звільнення начальника СБУ в Житомирській області
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський про це заявив під час офіційного візиту в Житомирську область

Президент Володимир Зеленський анонсував звільнення начальника Служби безпеки України в Житомирській області. Про це заявив Зеленський під час офіційного візиту в Житомирську область, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Крім того, Зеленський вимагає й інших звільнень зі Служби безпеки і прокуратури в Житомирській області через бурштинові схеми.

"Ми змінимо голову Служби безпеки України Житомирської області. Я би хотів", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що команда президента готує пакет законопроектів з реформування різних сфер управління держави, зокрема по реформі Служби безпеки України.

Крім цього, Зеленський призначив Владислава Бухарева главою зовнішньої розвідки. Він також підписав указ про призначення Валерія Євдокимова його заступником.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Додамо, що у представництві ЄС раніше заявили про необхідність негайної реформи СБУ.

Нагадаємо, раніше президент звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України, Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова і головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука.

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