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Зеленский назначил Бухарева главой внешней разведки

Новости » Политика    11.06.2019 - 15:35
Зеленский назначил Бухарева главой внешней разведки
Фото: Владислав Бухарев (facebook com vladislav buharev)

Зеленский его назначил сегодня

Президент Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева главой внешней разведки. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

Добавим, что Служба внешней разведки - государственный орган, осуществляющий разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко в марте назначил главу Службы внешней разведки Украины - Андрея Алексеенка.

РБК-Украина писало, что Зеленский ранее уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.

Также Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Однако, 6 июня Верховная рада Украины отказалась их увольнять.

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