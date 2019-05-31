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Зеленский уволил главного следователя СБУ

Новости » Политика    31.05.2019 - 11:14
Зеленский уволил главного следователя СБУ
Фото: Григорий Остафийчук (Униан)

Зеленский подписал указ об увольнении Григория Остафийчука

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента

Соответствующий указ был обнародован 31 мая.

"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе №341/2019.

Зеленский уволил главного следователя СБУНапомним, президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №316/2019 на сайте президента обнародован 22 мая. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Донца главой Службы безопасности президента. Соответствующий указ был обнародован 29 мая.

Кроме того, указом №336/2019 президент назначил Вячеслава Штучного первым заместителем главы Управления государственной охраны Украины. Штучный был директором Института Управления государственной охраны Украины КНУ им. Тараса Шевченко.

Ранее президент Владимир Зеленский издал указ о назначении подполковника Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны. Оцерклевич был участником боевых действий на востоке Украины. Президент получил рекомендации относительно кандидатуры Оцерклевича от нынешних офицеров, а также ветеранов, волонтеров и журналистов.

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