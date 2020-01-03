В начале 2020 года украинцев ждут дополнительные выходные

В январе 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет четыре выходных дня подряд - с 4 по 7 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, выходным является вторник, 7 января, когда в Украине отмечается Рождество Христово.

Кроме того, Кабинет министров перенес рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января. Таким образом, выходными будут дни с субботы до вторника.

Отметим, четыре выходных дня подряд было и на Новый год - с 29 декабря 2019 года до 1 января 2020 года.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2019 году для 43% украинцев Новый год является любимым праздником рождественского цикла, для 40% респондентов - Рождество. Для 7% опрошенных самым любимым праздником является День Святого Николая, 3% - Старый Новый год.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2019 года 25% опрошенных украинцев поддерживали идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, 64% респондентов против такой идеи, еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос, и 4% - не смогли ответить.