Кабмин перенес рабочие дни в 2020 году

Фото: Рождество на Софийской площади (РБК-Украина)

На Рождество будет четыре выходных дня подряд

Кабинет министров на своем заседании принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Об этом после заседания Кабмина сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Текст документа есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно распоряжению, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести рабочий день в 2020 году:

с понедельника 6 января на субботу 11 января

Таким образом, на православное Рождество будет четыре выходных дня подряд: с 4 до 7 января.

При этом специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни будет устанавливать Национальный банк.

В соответствии КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Отметим, в 2020 году отмечаются следующие праздники:

1 января - Новый год (среда), выходными будут дни с 29 декабря до 1 января,

7 января - Рождество Христово, (вторник), выходными будут 4-7 января,

8 марта - Международный женский день (воскресенье), дополнительным выходным будет понедельник, 9 марта,

19 апреля - Пасха (воскресенье), выходным будет понедельник, 20 апреля,

1 мая - День международной солидарности трудящихся (пятница),

9 мая - День Победы (суббота), выходным будет понедельник, 11 мая,

10 июня - Троица (воскресенье), выходным будет понедельник, 11 июня.

28 июня - День Конституции Украины (воскресенье), выходным будет понедельник, 29 июня,

24 августа - День независимости Украины (понедельник),

14 октября - День защитника Украины (среда).

25 декабря - Рождество Христово, католическое (пятница).

Напомним, по данным опроса, КМИС, проведенного в ноябре 2018 года, по рейтингу популярности праздники упорядочиваются таким образом: Рождество Христово - 82,2%, Пасха - 81,7%, Новый год - 75,3%, Международный женский день - 42,9%, Троица - 37,2%, День Победы - 35%, День Независимости Украины - 22%, День защитника Украины - 14,4%, День международной солидарности трудящихся - 10,8%, День Конституции - 8,2%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря. При этом специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни будет устанавливать Национальный банк.