Четверть украинцев поддерживают перенос Рождества на 25 декабря

Фото: новогодняя елка (РБК-Украина)

Идеи изменений в календаре очень медленно получают поддержку граждан

В декабре 2019 года 25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, 64% респондентов против такой идеи, еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос и 4% - затруднились ответить. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Однако в динамике возросло количество тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества (в 2016 году только 15% поддерживали эту идею, 69% - были против).

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают. В других макрорегионах опрошенные скорее против переноса: в Центре 23% - за и 66% - против, на Юге - 15% и 74% соответственно, на Востоке - 14% и 74%. Несколько больше поддерживают эту инициативу более обеспеченные и опрошенные среднего и старшего возраста.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 5-8 декабря 2019 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий среди 2000 респондентов Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, Рождество в Украине отмечается дважды по Григорианскому Юлианскому и календарю - 25 декабря и 7 января. Рождество 25 декабря стало официальным выходным совсем недавно - в 2017 году.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2019 году для 43% украинцев Новый год является любимым праздником рождественского цикла, для 40% респондентов - Рождество. Для 7% опрошенных любимым праздником является День Святого Николая, 3% - Старый Новый год.