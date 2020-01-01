В январе украинцы будут отдыхать 10 дней

Фото: новогодняя елка (РБК-Украина)

Несмотря на праздники, в месяце будет 21 рабочий день

В январе 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 10 выходных дней и 21 рабочий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, выходными днями являются Новый год, среда, 1 января, и Рождество Христово, вторник, 7 января.

Кроме того, согласно распоряжению Кабмина, выходным буде и понедельник, 6 января.

Таким образом, на Рождество будет четыре выходных дня подряд - с 4 по 7 января, поскольку Кабмин перенес рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.

Отметим, четыре выходных дня было и на Новый год - с воскресенья, 29 декабря, до среды, 1 января, благодаря переносу рабочих дней.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2019 году для 43% украинцев Новый год является любимым праздником рождественского цикла, для 40% респондентов - Рождество. Для 7% опрошенных самым любимым праздником является День Святого Николая, 3% - Старый Новый год.

Отметим, в декабре 2019 года 25% опрошенных украинцев поддерживают идею перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, 64% респондентов против такой идеи, еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос, и 4% - не смогли ответить.