С начала года за перегруженные фуры выписали штрафов почти на 100 млн гривен

В Украине с начала 2020 года выписали штрафов почти на 100 миллионов гривен за перегруженные фуры. Инспекторы проверили более 500 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

"В течение января-сентября 2020 года инспекторы в сотрудничестве с Нацполицией проверили более 500 тысяч транспортных средств, составили около 10,5 тысяч актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислили почти 100 млн грн платы за перегруз", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский потребовал срочно организовать взвешивание фур на дорогах.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за жары грузовикам запретили заезжать в населенные пункты в дневное время.

Кроме этого, в Украине с 1 ноября вступают в силу новые стандарты, которые должны обеспечить безопасность пешеходов на дорогах.

Также сообщалось, что с 1 октября украинские водители автомобилей должны ездить с включенными фарами. Это правило действует на дорогах вне населенных пунктов.