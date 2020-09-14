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В Украине за неделю выписали штрафов на 4 млн гривен из-за перегруженных фур

Украина , Понедельник 14 сентября 2020 19:47
В Украине за неделю выписали штрафов на 4 млн гривен из-за перегруженных фур
Фото: фуры (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

По итогам прошедшей недели в Украине проверили более 30 тысяч транспортных средств и выписали штрафов на 4,4 миллиона гривен за перегрузки. Это на 75% больше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Больше всего оплаты за перегрузки начислили в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Отмечается, что сейчас завершены тендеры на закупку 43-х комплексов автоматического габаритно-весового контроля (ГВК) для взвешивания в движении. 20 действующих пунктов ГВК переведены на круглосуточный режим работы.

Кроме того, завершены закупки услуг на ремонтные работы имеющегося оборудования ГВК, что позволит вернуть в работу еще 28 стационарных комплексов.

Ожидается, что по окончании всех этих процессов в рабочем режиме будет 78 комплексов ГВК.

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский потребовал срочно организовать взвешивание фур на дорогах.

Также РБК-Украина писало, что из-за жары грузовикам запретили заезжать в населенные пункты в дневное время.

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