Из-за жары фурам запретили заезжать в города

Фото: фурам запретили заезжать в города (РБК-Украина)

Фурам запретили заезжать в города днем при температуре выше +28

Кабинет министров Украины запретил грузовикам заезжать в населенные пункты в дневное время. Решение вызвано повышением температуры воздуха и риском разрушения дорожного покрытия.

Об этом в Telegram сообщил нардеп из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Сообщается, что "Укравтодору", полиции и местным органам власти поручили принять меры по ограничению движения грузовиков массой более 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн. Запрет будет действовать при температуре воздуха свыше +28 на дорогах в населенных пунктах с 08:00 до 20:00.

Кроме того, необходимо установить на дорогах общего пользования соответствующие знаки и информационные щиты, а также обустроить площадки временного отстоя фур. При этом с 20 июня и до конца лета полиция и "Укртрансбезопасность" должны организовать работу совместных мобильных групп для выявления нарушений.

Также поручено установить мобильные пункты габаритно-весового контроля возле предприятий, на которых постоянно осуществляется загрузка фур для дальнейшей перевозки грузов.

Напомним, ранее в Киеве из-за жары ограничили движение грузовиков, запрет начал действовать с 12 июня.

Отметим, до этого с середины мая действовали частичные ограничения на въезд фур в столицу.

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Автор: РБК-Украина